Порошенко придется дебатировать с Путиным

02.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Владимир Зеленский готов участвовать в дебатах перед вторым туром президентских выборов, но сначала нужно дождаться его официального объявления, передает коррпеспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил политконсультант и советник его штаба Дмитрий Разумков.

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«Владимир Зеленский уже четко дал понять, что готов к дебатам, и ему абсолютно все равно, будет это Порошенко, Тимошенко или какой-то другой кандидат. Как это будет происходить, когда, в каком режиме — я пока об этом ничего сказать не могу. Давайте дождемся сначала второго тура, а потом будет решать проблемы по мере их поступления», — сказал он.

Разумков отметил, что понимает, «в какие ворота пытаются играть» оппоненты, но считает, что им сначала стоило бы извиниться перед тем количеством людей, которых оскорбил действующий президент Порошенко, обозвав их «марионетками Коломойского», и называя других кандидатов «пророссийскими».

«В ходе избирательной кампании президент говорил, что есть он, а все остальное — это Путин. Так вот как-то странно у него получилось, потому что исходя из тех рейтингов, которые показали эти выборы, 85% — это не он. Но я уверен, что эти 85% являются настоящими патриотами нашей страны, точно так же, как те 15%, которые проголосовали за него. И в этом наша ключевая разница — в уважении людей, которые делают свой осознанный выбор, в уважении граждан страны», — подчеркнул он.

Экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов с энтузиазмом воспринял готовность Зеленского к дебатам с Порошенко.

“О дебатах. Надо обязательно пойти и загнать тупую самоуверенную собаку за офшорный дурдом”, – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее киевский политэксперт Дмитрий Джангиров в интервью каналу “ПолитВера” выразил убежденность в том, что “хорошо подготовленный актер порвер Порошенко на дебатах, как тузик грелку”.