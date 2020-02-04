Порошенко придется отвечать за свои преступления – юрист

04.02.2020, Киев, Игорь Петров

Хотя нынешняя украинская власть фактически саботирует расследование преступлений бывшего президента Украины Петра Порошенко, ему рано или поздно придется отвечать за них.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно рассматривать все следствие, все правоохранительную деятельность по бывшему президенту только в контексте взаимодействия правоохранительных органов. Следователи Государственного бюро расследований, к сожалению, не могут действовать сами. Практически в каждом следственном действии над ними стоит прокурор.

Мы не видим политической воли власти, это абсолютно очевидно доказанный факт. Потому что при бездействии сегодняшней власти бывший президент Порошенко смог практически полностью все свои имущество переписать на контролируемых им лиц.

Ни одно из тех дел, которые были инициированы мной, не закрыто. Все расследуются. Хорошо ли они расследуются? Мы все видим ответ на этот вопрос – плохо. Но, тем не менее, нельзя отрицать, что он все-таки зашел в уголовную повестку дня. У него проходят выемки, обыски, арестовываются активы его компаний.

То есть рано или поздно это следствие или следующие следствие доведет его до приговора. Сегодняшние правоохранители пришли не навсегда. Если общественный запрос на это большой, они не будут справляться с работой – значит придут другие политики, сформируют другую правоохранительную систему. А срока давности по целому ряду преступлений нет», – сказал Портнов.