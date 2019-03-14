«Порошенко пригрозили сценарием силового свержения – Аваков хочет кресло премьера»

14.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Силовые акции боевиков «Нацкорпуса» против Петра Порошенко можно рассматривать и как торги Арсена Авакова за повышение своего влияния – например, желание занять кресло премьер-министра. Действующий украинский президент имеет все шансы переизбраться на второй срок при помощи фальсификаций и давления на главного конкурента – Владимира Зеленского. Американцы возражать не будут.

Осколки партии Януковича на нынешних выборах имели все шансы показать хороший результат, но ничего не добились – просто потому, что у спонсоров-олигархов нет задачи менять Украину. Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил политолог Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив.

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– Минувшие выходные на Украине ознаменовались беспорядками, которые устроили боевики «Нацкорпуса», прорываясь к Порошенко. Последующие дни националисты продолжали «кошмарить» президента. Насколько велик риск срыва выборов или силового сценария?

– Во-первых, до инцидента, связанного с «Нацкорпусом» и митингом Порошенко, вряд ли можно было говорить о том, что риск срыва выборов силовым способом достаточно серьёзен, либо может рассматриваться.

На самом деле, мы здесь, с одной стороны, сталкиваемся с какой-то парадоксальной ситуацией, но, с другой, – лишний раз подтверждающей исключительность этих выборов на Украине.

«Нацкорпус», который, как мы знаем, близок к такой организации как «Азов» и, в то же время, близок к министру внутренних дел, начинает вступать в столкновения с представителями полиции, которая также подчиняется МВД.

Вполне возможно, что это такое показательное выступление, лишний раз демонстрирующее возможности и силы Авакова, но, вместе с тем, подобная ситуация – это очень серьёзный звоночек, особенно Петру Порошенко, в преддверии первого тура. И демонстрация того, что силовой вариант его свержения также остаётся вполне возможным.

Эти сюжеты, лишний раз подтверждают усиление значимости Авакова как фактора украинской политики, и теперь можно говорить с высокой долей вероятности, что, видимо, он претендует на повышение своего статуса – возможно, до премьерского.

– Насколько велика вероятность того, что Россия не признает итоги выборов? Есть ли у Москвы поводы для такого непризнания?

– На мой взгляд, в настоящий момент непризнание выборов со стороны РФ не повлечёт за собой каких-либо серьёзных, важных последствий. Мы должны понимать, что подобного рода позиция со стороны официальной Москвы не несёт в себе каких-то сверх выигрышей для РФ.

Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, что признание тоже уже стало почти невозможным, исходя из тех нарушений, которые мы можем наблюдать каждый день в рамках избирательной кампании на Украине. Также нет сомнений, что результаты первого и, особенно, второго тура будут фальсифицированы – в этом отношении признавать их также не следует.

Здесь можно пойти по третьему пути: после завершения избирательной кампании (ещё посмотрим, кто её выиграет в итоге) – просто дистанцироваться от самого процесса.

То есть, по такому принципу, что не надо будет формулировать официальную позицию. Тогда получим достаточно широкое пространство для манёвра – в случае необходимости, можно будет официально не признать нового президента Украины, в случае необходимости – признать. То есть, сохранить ситуацию такой, какой она есть, без каких-либо официальных заявлений.

– На кого поставили США?

– Сложно выделить кого-то одного, на кого могли поставить США. Здесь, скорее всего, целая плеяда кандидатов – мы знаем, что в рамках своей внешней политики Соединённые Штаты достаточно часто используют такой подход.

За последние несколько месяцев мы видели, что путь в Вашингтон облюбовали все кандидаты, которые имели такую возможность. Даже не кандидаты, а знаковые фигуры в рамках украинского политического бомонда, в частности, тот же министр внутренних дел Аваков.

С другой стороны, мы можем констатировать, что на данный момент США не выступили категорически против переизбрания Порошенко, то есть, они к этому относятся как к логичному, нормальному факту, несмотря на тотальные нарушения в ходе избирательной кампании и скандалы вокруг его фигуры.

В то же время, в ходе своего визита в Вашингтон Тимошенко не получила никаких четких сигналов и не было никаких встреч с официальными представителями Госдепа и руководства США, что тоже очень важно и знаково.

Вместе с тем, третий претендент, который рассматривается как вероятный победитель выборов, – Зеленский – остаётся в любом случае тёмной лошадкой и для США.

Консультации в Киеве с американскими чиновниками он проводит, но, исходя из того, что его потенциал вряд ли будет достаточным для выигрыша президентских выборов, то, думаю, основным кандидатом для США всё равно остаётся Порошенко.

– Как относиться к тому, что «оппозиционные» проекты связывают с Сергеем Левочкиным, которого называли одним из подстрекателей Евромайдана, а также с Ринатом Ахметовым, которого называют бизнес-партнером Порошенко? Кого из участников кампании можно считать выразителем интересов Юго-Востока, или таковых нет?

– Очередная беда жителей Юго-Востока в том, что выборы президента на Украине проходят, а кандидата как такового, реально представляющего интерес жителей, проживающих в этом регионе, просто нет.

Те проекты, которые пытаются себя позиционировать как отстаивающие базовые интересы жителей Юго-Востока – это не более чем бизнес-проекты, это проекты, взрощенные на оставшемся поле от «Партии регионов», но уж точно не являющиеся идеологическими, либо преследующими цель как-то улучшить жизнь региона или обеспечить соблюдение прав граждан.

Такие же одиозные фигуры, как Лёвочкин или Ахметов, скорее, уже давно стали ассоциироваться с нынешней украинской властью, нежели с людьми Юго-Востока, интересами этих людей, а также обеспечением их прав и свобод и отстаиванием этого в Киеве.

То есть, можно говорить, что Лёвочкин, Ахметов – это своеобразные внутренние мигранты, которые, безусловно, в первую очередь преследуют свои цели, а та риторика, которая касается Юго-Востока и звучит от них, либо от политиков, которых они поддерживают, это не более, чем избирательные технологии.

За счёт этого механизма они хотят сейчас в очередной раз нарастить свой электоральный рейтинг, а на парламентских выборах завести в парламент Украины свои фракции, но – подчеркнём – которые в то же время никаким реальным образом не будут влиять на общую политическую ситуацию в стране.

Потому что нет сейчас никаких оснований говорить о том, что они могут претендовать не то, что на большинство в парламенте, а даже на минимальный блокирующий пакет.

– Уже очевидно, что осколки Оппоблока/Партии регионов вряд ли покажут высокий результат на президентских выборах. Что помешало им использовать возникший шанс в условиях разочарования майданщиками? Какие были главные ошибки тех или иных осколков Оппоблока?

– Думаю, осколки «Оппоблока», «Партии регионов» разобщены и идут на выборы самостоятельно, исходя из тех амбиций, которые существуют у их лидеров.

Как мы помним, были длительные переговоры относительно возможной консолидации и выхода единым фронтом, которые не увенчались успехом, потому что, как мне кажется, изначально не могли увенчаться успехом за счёт тех фигур, которые являлись ключевыми переговорщиками и людьми, которые определяли позиции политических крыльев одного блока. То есть, «Оппозиционного блока», который находится в парламенте.

Конечно, на фоне высокого уровня разочарования «майданщиками» и вообще ситуации в стране, можно было сделать какой-то значительный прорыв, консолидировать, завести впоследствии в Раду большую фракцию. Но дело в том, что эти люди не преследуют цели действительно переформатировать Украину, сделать её другой, искоренить те самые ключевые, базовые пороки государства – такие как тотальная коррупция, несоблюдение прав человека.

Эти люди и так находятся в системе украинской власти, поэтому для них, в первую очередь, базовыми являются собственные интересы.

– Есть ли будущее у «донецкой» политической и бизнес-элиты, которая покинула регион?

– Вряд ли эту элиту уже можно назвать «донецкой». Это во многом, к сожалению, и в большинстве своём – и компрадорская элита. Ведь мы помним 2014 год, как депутаты разного уровня просто бежали из Донбасса, просто бросили регион. Исполнительная власть фактически бросила регион, создав такую ситуацию, что существовал полный вакуум власти. И в этом отношении многие, естественно, пытались перестроиться на новые рельсы, многие нашли своё пристанище в уютных киевских кабинетах, и для них Донбасс просто перестал существовать, и после этого они и сами перестают иметь возможность называться «донецкой элитой».

Так что перспектив каких-то, наверное, просто не существует у этой части представителей бизнеса и политики. То есть, это – люди, которые интегрировались в общеукраинскую повестку, так что, следовательно, их уже можно переставать называть «бывшими донецкими», а можно спокойно называть «новыми киевскими».

– Ваш прогноз – кто войдет во второй тур? Кто победит?

– По ощущениям, в настоящий момент претендентами на второй тур являются действующий президент Порошенко и лидер электорального рейтинга Зеленский. Если рассматривать эту ситуацию исключительно с технологической точки зрения, Порошенко, который обладает максимальным административным ресурсом, силовой поддержкой, и второй кандидат, который имеет наибольший рейтинг, однако очень удобен для Порошенко для второго тура. Хотя социология показывает разрыв чуть ли не в 20 процентов по второму туру, здесь остаётся проблема так называемого ядерного электората Зеленского, который состоит из молодёжи, которая отвечает на социологические исследования, но в итоге не приходит на выборы.

Мне кажется, что второй тур будет состоять из этих кандидатов, а за счёт тотальной фальсификации и использования административного ресурса и силовой составляющей, во втором туре выиграет действующий президент, и таким образом сохранится статус-кво.