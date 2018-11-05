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05.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Религия, Строительство, Украина
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Порошенко приказал ускорить ремонт Андреевской церкви, чтобы побыстрее передать ее Варфоломею

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявил, что реконструкция Андреевской церкви в Киеве, где будет размещено представительство Вселенского патриархата на Украине, будет ускорена, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

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По его словам, крайний срок запланированного срока окончания реконструкции 2020 год, но сроки могут быть изменены.

«Я так понимаю, что при необходимости, в разумных пределах, это будет ускорено. Главное, что принят соответствующий закон в Украине, о передаче не в собственность, а в пользование этой церкви Вселенскому патриархату», — сказал Павленко.

Напомним, что 18 октября Верховная Рада приняла решение о передаче Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений и обрядов.

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