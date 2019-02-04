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04.02.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Выборы, Политика, Украина
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Порошенко прикрывает томосом фальсификацию роста рейтинга

Рейтинг президента Украины Петра Порошенко на самом деле не растет, однако его пиар-команда проводит комплекс мероприятий, чтобы сфальсифицировать сначала рост рейтинга, а потом и победу на выборах.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт ОО “Слово и дело” Валентин Гладких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эпопея с томосом и конституционные изменения (о вступлении в ЕС и НАТО – ред) проводятся для того, чтобы создать идеологическую основу, которым будет объясняться потом рост рейтингов президента. Иначе сложно пояснить, как так получилось, что у президента было 6% по всем социологическим опросам, и вдруг он в первом туре набирает значительно больше», – сказал Гладких.

Он полагает, что фальсификация будет очень масштабной.

«Судя по тому, какие ресурсы вкидываются и какие сети разворачиваются, он хочет набрать значительно больше. Нужно будет пояснить, откуда проценты. Насколько на самом деле растут его результаты, вопрос дискуссионный. Петр Алексеевич может компенсировать нехватку электоральной поддержки практически безграничным материальным ресурсом и наличным административным ресурсом», – сказал политолог

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