«Порошенко принимает гостей на воровской малине» – журналист

30.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Стулья, пропавшие из Ситуационной комнаты в администрации президента Украины, якобы нашлись в офисе бывшего главы государства Петра Порошенко.

Об этом в своем блоге пишет журналист Андрей Капустин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Капустин пришел к выводу, что Порошенко украл стулья, сравнив фотографии времен президентства Петра Алексеевича и сделанные недавно снимки из его нынешнего офиса.

«Ой, похоже, что стулья, «исчезнувшие» из Ситуационной комнаты в Администрации Президента одновременно с уходом Порошенко, таки нашлись. Вот вам три фотографии. На фото № 1 ситуационная комната в АП до того, как там слегка “похозяйничала” уходящая бригада мародера Порошенко. Т.е. и мониторы и мебель на месте.

На фото номер два новое логово Порошенко, где он проводит разные встречи и занимается прорывом в ВР.

Как вы видите, стулья одни и те же. Вот интересно, что бы сказали американский сенатор Рональд Джонсоном и посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд, если бы узнали, что их принимали на воровской малине. Рассадив на краденой мебели. Или президент Всемирного конгресса украинцев Павло Гродо и президент Українського конгресового комітету США Андрей Футей ( фото № 3).

Если у кого будет возможность, расскажите им при встрече об этом. Очень надо», – пишет Капустин.

В то же время, если сравнить все три снимка, то можно увидеть, что в администрации президента и в новом офисе Порошенко находятся разные стулья, отличающиеся деталями.