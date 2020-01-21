Порошенко принудительно доставят на допрос в ГБР

21.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вследствие многократных неявок экс-президента Петра Порошенко на допросы, Государственное бюро расследований поднимает вопрос о доставки бывшего главы государства к следователю в принудительном порядке.

Об этом сообщил журналистам следователь ГБР Олег Корецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко Петр Алексеевич был вызван сегодня на 10:30 для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, которое касается законности его действий при назначении на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. Не явился без уважительных причин, хотя повестки направлялись в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом по адресу места его проживания, регистрации и по месту работы в Верховную раду. Он был надлежащим образом уведомлен.

Кроме того, вчера, когда он явился без предупреждения и без вызова в Государственное бюро расследований, ему также было сообщено о необходимости явки сегодня на 10:30 для допроса в качестве свидетеля, однако он без уважительных причин не явился сегодня на допрос.

Соответственно, следователями на данный момент готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко», – рассказал следователь.

При этом он отметил, что в ходе вчерашнего незапланированного визита Петру Порошенко были вручены еще три повестки на допросы по трем отдельным уголовным производствам, открытым в ГБР.

Напомним, еще в ноябре 2019 года пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова сообщала, что пятый президент Украины Петр Порошенко прогулял допросы в следственном органе порядка 17 раз.