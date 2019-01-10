Порошенко приравнял томос от Варфоломея к акту о независимости Украины

10.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Свиток томоса о даровании статуса митрополии Константинопольского патриархата новосозданной “Православной церкви Украины” уже вернулся в Киев из Стамбула, где в среду находился на доподписании членами Синода Вселенского патриархата, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время общения с жителями Здолбуновского района Ровенской области.

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«Сегодня утром Томос вернулся в Украину. И решением предстоятеля, с благословения его святейшества он тут, в Ровно», — сказал Порошенко, выступая в Свято-Покровском кафедральном соборе “ПЦУ” в Ровно, сообщает пресс-служба Порошенко.

После слов Порошенко копия свитка Томоса была внесена в храм священнослужителями и продемонстрирована присутствующим.

«Томос, который равен Акту о Независимости Украины, сегодня в Ровно. Это историческое событие, которое навсегда войдет в историю этого храма», — добавил Порошенко.