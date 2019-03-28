Порошенко пришел конец – украинский юрист

28.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Могущество и возможности украинского президента Петра Порошенко сильно переоценены, а массовых фальсификациях на выборах не может быть.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший замглавы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не склонен переоценивать какие-то интеллектуальные или технологические возможности действующего президента. Я считаю, что ему пришёл конец, и вопрос только в том, настанет он 31 марта или 21 апреля. Я склоняюсь к тому, что он не войдёт во второй тур. Я не вижу к этому никаких предпосылок. Но общий миф о его силе, что он задумал тотальную фальсификацию и она у него получится, я считаю переоценённым.

Сегодня уже не 19, и даже не 20 век. У каждого в кармане мобильный телефон с видеокамерой и социальными сетями. Способ распространения информации невероятный. Мы живём в новом веке, нужно прекращать мыслить прошлым, как правящая президентская команда, которая думает, что ей удастся руками, просто какими-то техническими манипуляциями осуществить фальсификацию волеизъявления граждан», – заверил Портнов.

По его мнению, как только станет понятно, что Пётр Порошенко не выходит во второй тур, от него разбегутся все союзники, и поэтому действующий президент искусственно завышает свои рейтинги.

«Если сейчас будет твёрдо понятно, что Порошенко не входит во второй тур, ментальность украинского чиновника уже десятки лет показывала – они перестанут на него работать. Суды прекратят приносить решения в его пользу, бизнес партнёры начнут ретироваться за границу и уводить бизнес, чиновники перестанут работать или будут работать спустя рукава.

Такие каналы, как «ICTV» перестанут приглашать в эфир, потому что поймут, что всё равно ему конец, что лучше приглашать Зеленского или Тимошенко. Это всё – прямо зависящие друг от друга вещи. Поэтому подкуп социологического агентства осуществляя не просто чтоб потешить свои иллюзии и показать, что «Я на втором месте», а для того, чтобы дольше протянуть собственную власть.

Я оцениваю шансы (нового введения военного положения – прим. ред.) очень низкими. Потому что такое решение нужно имплементировать через парламент. 31 марта, если фигурант не войдёт во второй тур, от него убежит половина чиновников – они будут уже на переговорах с предполагаемым победителем. Они будет собирать вещи, ретироваться за рубеж, думать, где прятать награбленное имущество. Это будет происходить именно так. Если президент издаст указ и внесёт его в парламент, а по-другому процедура не работает, то где он возьмёт на это 226 голосов», – сказал экс-чиновник.

После этого он стал агитировать за известного комика Владимира Зеленского.

«Я симпатизирую Владимиру Зеленскому. Я считаю ошибочным ожидания, что президент должен руководить надоями скота. Президент должен осуществлять очень малый набор функций, поэтому чем меньше он будет вмешивать во все сферы социальной, экономической и правовой жизни – тем лучше государство и люди, саморегулируясь, будут развиваться и строить свою страну.

Кандидату Зеленскому меньше всего захочется, чтобы его ассоциировали с Коломойским. Просто представьте его первое решение: он становится президентом, и что, на следующий день отдаёт «Приватбанк», акции «Укртранснефти»? Это будет очевидно, поэтому это будет тот случай, когда ему станет очень неудобно помогать Коломойскому.

Я считаю, что нет никакого смысла сравнивать с Коломойским, потому что у нас есть олигарх Порошенко, сосредоточивший в своих руках одновременно деньги, официальную власть – правоохранительную, и неофициальную – бандформирования, которые, когда не справляется с кем-то правоохранительная система, то вступают в дело подконтрольные СБУ радикальные бандформирования. Поэтому здесь не нужно противопоставлять одних бизнесменов другим. Не нужно бояться какого-то крупного бизнесмена, который по размерам гораздо меньший, чем действующий президент», – добавил Портнов.