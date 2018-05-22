22.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Порошенко присвоил звание сестре своей жены за диссертацию по русскому языку

Петр Порошенко присвоил звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» Алле Зернецкой, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

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Согласно биографии жены президента Марины Порошенко в Википедии, Алла Зернецкая является ее родной сестрой и работает в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова.

Как пишет журналист и главред издания НБН Татьяна Высоцкая в Facebook, в 2015 году Алла Зернецкая защитила докторскую диссертацию по филологии по специальности «русский язык».

«В 1992 она защитила кандидатскую диссертацию по специальности 13.00.02 — методика преподавания иностранного (русского) языка — и получила степень кандидата педагогических наук. В 2015 году, уже будучи родственником президента, защитила докторскую диссертацию по специальностям 10.02.15 — общее языкознание, 10.02.02 — русский язык — и получила степень доктора филологических наук», — заявила Высоцкая.