Порошенко привез в ООН коробку с сюрпризом

20.02.2019, Нью-Йорк, Владимир Гладков

Украинский президент Петр Порошенко в очередной раз пожаловался международному сообществу на задержание российскими пограничниками моряков ВМСУ, нарушивших государственную границу в Азовском море.

С соответствующим обращением президент Украины выступил в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действия России целиком и полностью подпадают под определение агрессии, согласно соответствующей резолюции Генассамблеи ООН 1974 года. В результате суда были повреждены и захвачены. 24 члена экипажа, в том числе трое из них, которые получили ранения, были взяты в плен и сейчас незаконно удерживаются Россией. Я хочу отметить, что это не уголовные преступники, к ним должны относиться, как к военнопленным, согласно норм Женевских конвенций. Но Россия не слышит многочисленные призывы немедленно и без условий освободить захваченных моряков», – заявил Порошенко.

При этом он призвал генсека ООН добиваться освобождения Россией украинских моряков, предоставив в качестве аргумента петицию от «тысяч украинцев».

«Сегодня я привез с собой обращение к генеральному секретарю ООН с просьбой давить на Москву с целью освобождения украинских моряков. Его подписали тысячи украинцев буквально за последние несколько дней. И сейчас я выступаю от их лица, мы искреннее рассчитываем на вашу поддержку», – обратился он к залу, достав из сине-желтой коробки пачку листов.

Также украинский президент привел статистику численности российских вооружений, находящихся на территории Крыма Республики Крым,заявив, что “Россия меняет стратегический баланс в регионе и за его пределами”.