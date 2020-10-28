Порошенко приютит Байдена, которому придётся бежать из США после выборов – эксперт

28.10.2020, Киев, Игорь Петров

Если после президентских выборов в США Джо Байдену придется бежать из страны, то он может приехать в гости к Порошенко и тогда Украина получит своего кандидата на пост президента США, которого можно будет готовить к новым выборам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть вариант, при котором Байдену, например, придется куда-то бежать из Америки, забрав сына и все, что можно унести, как Януковичу из Межигорья.

Естественно, самое уютное место – резиденция Петра Порошенко. Там и природа хорошая, и на английском языке вся обслуга говорит. Если Байден окажется у нас, то мы сможем претендовать на часть Америки, вести Байдена к американской победе и т.д.», – рассуждает Павел Рудяков.