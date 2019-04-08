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08.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Порошенко признал, что на Украине победил «коллективный Путин»

Действующий президент Украины Петр Порошенко так и не сделал выводов из поражения в первом туре выборов.

Такое мнение в интервью “Московскому комсомольцу” высказал киевский политолог Алексей Якубин.

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“Порошенко доказывает, что он не сделал никаких выводов из результатов первого тура. Сейчас, как и тогда, он фактически утверждает, что украинцы должны выбирать между ним и президентом России Владимиром Путиным. Причем в первый раз, по его логике, 84% украинцев проголосовали за «коллективного Путина», – добавил Якубин.

Напомним, что по результатам состоявшегося 31 марта первого тура выборов украинский комик Владимир Зеленский набрал более 30% голосов, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, набрав менее 16%.

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