Порошенко признал поражение и разразился пафосной речью о «путинской орде»
Президент Украины Петр Порошенко выступил в своем штабе с речью после публикации предварительных итогов экзит-пола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Дорогие друзья! Никогда не сдавайтесь! Никогда, никогда, никогда! Не сдавайтесь в великом, не сдавайтесь в малом. Никогда не сдавайтесь если это не противоречит чести и здравому смыслу. Этими словами великого британца Уинстона Черчилля я руководствовался всегда. Никогда не сдавайся – слышал я в 2014 году когда получил от Януковича ограбленную и обезоруженную стран, на которую шла путинская орда и когда заграничные лидеры звонили не поздравить с выбором а высказать искренние соболезнования.
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Ни одна страна мира не стояла перед такими вызовами какие тогда были перед Украиной. Тогда стать президентом было намного легче. Никогда не сдавайся – слышал я когда принимал решение стать президентом еще раз, в 2019-м.
Никогда не сдавайся – слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзитпола. А они очевидны. И дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его.
Я покину пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение.
Я ухожу из офиса, но я не ухожу из политики. Потому что наша команда защитит те достижения, которые мы с вами совместно с украинским народом завоевали», – сказал Порошенко.
Спасибо!
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