11.06.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, НАТО, Украина

Порошенко признался, что мечтает о НАТО и Таможенном союзе


Президент Украины Петр Порошенко признался студентам Академии лидерства, что мечтает о членстве Украины в ЕС и НАТО.

«Ключевое, про что я мечтаю, я очень хочу, чтобы до 2030 года Украины была членом Евросоюза… И я очень хочу, чтобы Украины до 2030 года членом Североатлантического альянса. После того, как Россия совершила незаконную аннексию Крыма, нарушив Будапештский меморандум, Большой договор про дружбу и сотрудничество, международное право, разрушила всю мировую глобальную систему безопасности, единственным эффективным механизмом остается НАТО», – сказал Порошенко.

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По его мнению, Украина также должна стать членом Шенгенского, Таможенного и Энергетического союзов ЕС.

«Тогда ЕС будет покупать газ на российской границе», – сказал Порошенко.

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