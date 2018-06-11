11.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Порошенко признался, что мечтает о НАТО и Таможенном союзе

Президент Украины Петр Порошенко признался студентам Академии лидерства, что мечтает о членстве Украины в ЕС и НАТО.

«Ключевое, про что я мечтаю, я очень хочу, чтобы до 2030 года Украины была членом Евросоюза… И я очень хочу, чтобы Украины до 2030 года членом Североатлантического альянса. После того, как Россия совершила незаконную аннексию Крыма, нарушив Будапештский меморандум, Большой договор про дружбу и сотрудничество, международное право, разрушила всю мировую глобальную систему безопасности, единственным эффективным механизмом остается НАТО», – сказал Порошенко.

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По его мнению, Украина также должна стать членом Шенгенского, Таможенного и Энергетического союзов ЕС.

«Тогда ЕС будет покупать газ на российской границе», – сказал Порошенко.

