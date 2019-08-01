Порошенко признался, что мечтает остаться в живых

01.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Экс-президент Украины Петр Порошенко, разгромно проигравший на выборах комику Владимиру Зеленскому, мечтает стать депутатом Европарламента.

Об этом бывший глава украинского государства заявил в интервью «Украинской правде».

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Издание поинтересовалось, кем Порошенко видит себя через 10 лет.

«Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию депутата Европейского парламента», – сказал Порошенко.