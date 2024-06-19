Порошенко призвал ехать за миром в Нью-Йорк

Вадим Москаленко.  
19.06.2024 11:20
  (Мск) ,  Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


К проведению следующего так называемого «саммита мира» Украина должна подготовить список более радикальных требований к России. Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Тарас Батенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проведенный саммит продемонстрировал геополитический рост влияний, который есть в современном мире. И украинским властям уже надо безотлагательно сделать надлежащие выводы по результатам этого саммита. Следующий саммит, который уже заявлен как такой, что может завершить войну, следует готовить уже с новыми дополнительными предложениями и смыслами, направленными на усиление давления на государство-агрессора с целью заставить его пойти на уступки», – сказал Батенко.

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В свою очередь, экс-президент Украины Пётр Порошенко предложил следующий саммит проводить на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы добиться большего числа «гостей».


«Конечно, надо было бы, чтобы ООН присутствовала, конечно, в вопросах продовольственной безопасности надо было, чтобы FAO присутствовала. Конечно, МАГАТЭ в вопросах ядерной безопасности надо, чтобы присутствовала. И, конечно, для нас критические голоса Китая, Индии, Африки.

И, следовательно, я полностью поддерживаю самокритичную позицию власти относительно того, что немедленно надо проводить второй саммит, настоятельно советую его провести в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи и выйти на позицию, которая обеспечит мир. Мы этого жаждем», – подытожил депутат.

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