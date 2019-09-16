Порошенко проболтался, что передал ЛДНР огромные территории Украины

16.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко в 2014-м году добровольно отдал ЛДНР порядка трех тысяч квадратных километров. Об этом в эфире интернет-канала UkrLife бывший советник президента РФ, эмигрировавший в США экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Илларионов сослался на недавнее интервью Порошенко «Украинской правде», где бывшей гарант рассказал, как в 2014-м году при подписании «Минских соглашений» ВСУ отводились от реки Кальмиус на Донбассе.

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«Он подробно останавливается на вопросе, почему было выбрано перемирие 5 сентября. И он рассказывает, что это было сделано для того, чтобы украинские войска, которые находились на левом берегу реки Кальмиус, то есть, на территории, являющейся украинской, между международно признанной украинско-российской границей и рекой Кальмиус, которая впадает в Азовское море, южнее Донецка.

Там находились две бригады: 79-я и 95-я. И он говорит: «Установлено время для того, чтобы эти бригады ушли на западный, правый берег реки Кальмиус».

Таким образом, он прямым текстом говорит о том, что линия разграничения между противоборствующими сторонами была установлена не так, как это обычно делается во время военных действий – где застало перемирие, там остаются эти войска. Нет, он говорит: «Это было не так, мы тянули это время для того, чтобы украинские войска перевести на запад».

И, тем самым, отдать примерно три тысячи квадратных километров украинской территории с украинскими гражданами, с украинским населением под контроль сепаратистов и террористов.

Это его собственные слова, этого никто ему не приписывает. Поэтому территория ОРДЛО таким образом была увеличена за счет этого решения Петра Алексеевича Порошенко, о котором он лично сказал, минимум на три тысячи квадратных километров.

Я обращу внимание на то, что в течение последнего года деятельности Петра Алексеевича, когда Вооруженные Силы вели эти бесконечные бои за «серую зону», и генерал Наев несколько месяцев назад давал интервью о том, что было сделано за этот год, за которые украинские военнослужащие заплатили жизнями десятков, если не сотен своих бойцов, ВСУ смогли освободить 24 квадратных километра украинской территории, так называемой «серой зоны». Это за год боев с потерями десятков, если не сотен людей.

А тут одним росчерком пера были отданы примерно три тысячи квадратных километра, 5 сентября 2014 года», – заявил Илларионов.