Порошенко продолжает пилить оборонку, несмотря на акции нацистов

26.03.2019, Киев, Владимир Гладков

За месяц акций националистов против коррупции в украинской оборонке, президент Украины Пётр Порошенко не только не дал ход «делу Свинарчуков», но и ни на день не прекращал финансовые махинации с оборонным бюджетом.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил основатель неонацистского полка «Азов» и лидер «Национального корпуса», депутат Верховной Рады Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Акции проходят уже месяц, что мы видим этот месяц – абсолютную бездеятельность власти и всех органов в вопросе расследования дела Свинарчуков. Мы также помним, что в первый день после обнародования расследования Бигуса Луценко заявил, что ему оставались считанные часы до предъявления обвинительного акта. Прошло 30-32 суток – ничего. Никто не сидит, никто не закрыт, имущество Свинарчуков не арестовано.

Мало того, за это время корпорация «Богдан», которая принадлежит непосредственно Свинарчуку-старшему получила ещё на 200 миллионов гривен оборонных заказов под грифом секретно. То есть, мы можем быть гарантированно уверены, что там снова присутствует коррупционная составляющая, и он не то, что крал вчера, в 2016 году и так далее, он прямо сегодня, в эту минуту крадёт деньги с оборонного бюджета через корпорацию «Богдан», – заявил националист.

«Главное, чего добились за месяц акций – это то, что Порошенко показал своё истинное лицо, показал, что он не имеет права при любых раскладах занимать кресло президента Украины. Потому что это человек, который сам откровенно покрывает коррупцию своих ближайших друзей и бизнес-партнёров. Ни отрубленных рук, ни посаженных трёх друзей, обещанных нам ещё в 2014 году, мы не увидели», – добавил Билецкий.