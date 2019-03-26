Порошенко продолжает торговать с Россией

26.03.2019

Президент Украины Петр Порошенко имеет «мощный бизнес» с РФ – связанные с ним компании обеспечивают страну энергоресурсами по «серым схемам».

Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявила кандидат в президенты Украины, экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Петра Алексеевича самый мощный бизнес с Кремлем. Сегодня, сейчас. Пока мы с вами сидим тут, он делает мощный бизнес с Кремлем. Причем, таких бизнесов три. Первый – он поставляет через свои аффилированные компании нефтепродукты через новоград-волынскую трубу в Украину и в Европу, российские, причем это делается абсолютно конструктивно. Второй бизнес – это сжиженный газ, который используется для автомобилей в Украине. Поставляют его аффилированные компании из России. Это будет доказано.

А третий бизнес – вы слышали от президента прекрасную аксиому, что мы уже пять лет не потребляем российский газ. Вообще нет европейского газа такого, чтобы его можно было поставить Украине. На самом деле, это еще одна мега-схема, которая проводится, когда берется российский газ, технически проводится по самому короткому пути в Украину, а по документам они его проводят через Марс. Они его проводят через европейские хабы, через фирмы-прокладки. И там остается 70-80 долларов на нашем украинском газе, который поставляется в Украину, но твердо из Российской Федерации», – заявила Тимошенко.

По ее словам, бежать нынешнему гаранту, в отличие от его предшественника Виктора Януковича, некуда.

«Ему некуда бежать, потому что, я думаю, что западное сообщество не даст ему индульгенции, когда увидит документы, что он делал с Украиной. Я думаю, что ему лучше, если у него есть остатки какой-то храбрости, остаться тут, пройти все суды и получить решение суда, на которое заслуживает его деятельность за последние пять лет. А это просто всеобъемлющая коррупция», – сказала политик.

Она также пообещала отправить за решетку ближайшее окружение Порошенко.

«Те люди, которые будут привлечены к ответственности, они не будут покрывать своих боссов, они не будут покрывать Порошенко. Я думаю, что свидетельства будут даваться публично, быстро и без лишних колебаний. Я думаю, что для мира это будет открытие», – резюмировала Тимошенко.