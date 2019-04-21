Выборы
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21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Украина
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Порошенко проигнорировал призыв идти на выборы в вышиванках

Движение ЧЕСНО опубликовало снимок Петра Порошенко на избирательном участке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Порошенко пришел на участок в обычной рубашке, хотя сам же призывал всех приходить в вышиванках”, – отметили активисты.

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Также журналисты спросили у Порошенко, почему он пришел только с женой и сыновьями. Президент ответил, что его дочери уже проголосовали два часа назад.

Напомним, ранее ПолитНавигатор сообщал, что во Львове некоторые наблюдатели и члены комиссий откликнулись на призыв певца Святослава Вакарчука и пришли на участки в вышиванках.

«Завтра иду на участок в вышиванке. Приходите и вы. Украина у нас одна!», — написал он.

Призыв Вакарчука также поддержал президент Петр Порошенко.

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