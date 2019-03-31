Порошенко проиграет, но США продолжат держать Украину под контролем

31.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Во втором туре президентских выборов на Украине, которые запланированы на 21-е апреля, победит комик Владимир Зеленский. Об этом в своем блоге пишет российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, к Зеленскому отойдут голоса проигрывающей второе место Юлии Тимошенко и Юрия Бойко. Порошенко же может аккумулировать вокруг себя избирателей Анатолия Гриценко, Руслана Кошулинского и Игоря Смешко.

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«Будет работать феномен второго тура, когда электорат всех оппозиционных кандидатов будут группироваться вокруг оппозиционера, вышедшего во второй тур. Таким образом, Зеленский получит голоса свои и в основном голоса избирателей Тимошенко и Бойко, не зависимо от того, что скажут сами кандидаты. И голоса остальных по мелочи.

То есть 30 плюс 14 плюс 9. Гарантировано 53%.

Порошенко получит примерно две трети голосов националистов, 7 проамериканского Гриценко и 2 ультрас Кошулинского и 6 СБУшника Смешко. То есть примерно 30%. Ну админресурс от 5 до 10%. Всего от 35% до 40% с учетом фальсификаций.

А понимая, что Порошенко теряет власть, те, кто организует фальсификации, могут испугаться и саботировать фальсификации. Так что до 40% Порошенко не дотянуть. Остаток разделится в пользу Зеленского.

Так что Зеленский будет объявлен победителем второго тура с результатом около 60%», – прогнозирует Марков.

Эксперт подчеркивает, что этот вариант вполне устраивает западных кураторов Украины, которые руками Зеленского продолжат зачищать «незалежную» от старых элит:

«Спецслужбы США, руководящие страной, будут вполне удовлетворены результатами. Они вполне контролируют Зеленского. Под знаменем Зеленского центр внешнего управления страной начнет теперь кардинально смену поколения элит. Увольнять будут всех, кто успел побывать комсомольцем. Будут убирать все советское поколение. Под лозунгом обновления. Это будет объявлено Зеленскому как его миссия».