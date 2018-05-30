30.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Порошенко проиграл войну, которую обещал выиграть

Идя на президентские выборы в 2014 году Петр Порошенко обещал закончить войну, но так и не сдержал своего слова.

Об этом на пресс-конференции в Киеве напомнил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт поставил под сомнение заявления сторонников президента о якобы усилении украинской армии при Порошенко.

“Во время пребывания Порошенко на посту президента Украина потерпела тяжелейшее поражение в Иловайске, мы потеряли контроль над Донецким аэропортом, мы вынуждены были оставить Дебальцево и окрестности. Мы в принципе проиграли войну. Сегодня наша украинская армия научилась обороняться. Поскольку войны нет, говорить о том, сильна армия или слаба, сейчас нельзя, проверить нечем. Идет окопная война без цели захвата территорий и нанесения поражения друг другу на Донбассе”, – сказал политолог.

Он подчеркнул, что вместе с другими олигархами Порошенко грабил и разрушал предприятия ВПК.

“Говорить о том, что армия усилилась или президент сохранил страну, могут только люди с короткой памятью или подслеповатые. Именно президент Порошенко потерял 10% украинской территории и 5 млн украинских граждан которые сегодня живут в Крыму и на Донбассе.

Когда Петр Алексеевич пришел к власти в мае-июне 2014 года, войны как таковой еще не было. В Донецке и Луганске висели еще украинские флаги на многих учреждениях. Весь конфликт развивался вокруг Славянска и каких-то определенных точек, а полномасштабной войны не было. Украина еще была на том же Донбассе, президентские выборы проходили на многих территориях, которые Украина сегодня не контролирует», – обратил внимание Бортник.