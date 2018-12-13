Порошенко произвел очередного посмертного “героя Украины”

13.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошено присвоил почетное звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» старшему сержанту Андрею Коноплеву посмертно, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Награжден старший сержант Коноплев «за исключительное личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге». Глава государства подписал соответствующий Указ”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, “старший сержант Коноплев принимал участие в проведении антитеррористической операции в Донецкой области с 10 ноября 2014 по 23 января 2015 года в составе 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входил в состав сил и средств сектора «С». С 23 ноября 2014 года по 23 января 2015 года выполнял боевые задачи на взводном опорном пункте в районе Никишина. За весь период участия в АТО постоянно выполнял боевые задачи на передовой. Неоднократно принимал участие в сопровождении караванов по доставке боеприпасов, вооружения, военно-технического имущества и продовольствия на взводный опорный пункт.

23 января 2015 года в очередной раз незаконные вооруженные формирования осуществили наступление на взводный опорный пункт, применяя при этом стрелковое оружие, танки и артиллерийские обстрелы. Старший сержант Коноплев нес службу на определенной ему позиции, первым увидел вражеские танки противника, которые вели огонь по позиции. Поднял личный состав отделения, сообщил командиру взводного опорного пункта.

В условиях, связанных с риском для жизни, не колеблясь, действовал уверенно, самоотверженно: из РПГ-7В совершил несколько метких выстрелов и уничтожил один из вражеских танков противника, затем сумел подбить второй танк незаконных вооруженных формирований. Но этот танк выстрелил, и в результате прямого попадания танкового снаряда Андрей погиб”, – живописует подвиги очередного героя пресс – служба Порошенко.

“Благодаря действиям Андрея Коноплева, который ради сохранения жизни боевых собратьев пожертвовал своей, наступление противника было отбито, позиции удержаны, а противнику нанесены значительные потери, в том числе в живой силе”, – отметили в пресс-службе Порошенко.