Порошенко проходит уже по восьми уголовным делам

26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Государственное бюро расследований расследует восемь производств в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, сообщает пресс-служба ведомства.

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“Мы расследуем уголовные производства относительно возможных злоупотреблений, превышения служебного положения, других противоправных действий чиновниками, в том числе, экс-президентом. Таких производств в настоящее время у нас есть 8”, – отметил Труба.

Напомним, ГБР начало уже пять уголовных производств в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко только по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова.

Также ГБР отказало в регистрации заявления Порошенко на Портнова.

Сам Портнов сегодня сообщил о подаче им еще одного заявления о совершении Порошенко уголовного преступления.

“Информирую, что сегодня направил в Государственное бюро расследований ещё одно заявление о преступлении Порошенко и его окружения. На этот раз – преступления против правосудия с целью узурпации власти”, – написал юрист в своем телеграм-канале.

Также Портнов анонсировал “блок хороших новостей по результатам обысков у советника Порошенко и чиновников Министерства Обороны по делу о мародёрстве в армии”.