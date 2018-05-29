29.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Порошенко пропиарился за счет Штайнмайера

Президент Украины Петр Порошенко использует визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера для демонстрации поддержки Европой собственного курса.

Об этом «Политнавигатору» заявил политолог Денис Денисов.

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«Наши европейские партнеры прилагают, как им кажется, определенные усилия для нормализации ситуации на Донбассе, хотя по факту оказывается для киевского режима это все не более, чем информационные поводы, которые они пытаются использовать в собственных интересах. Достаточно часто украинский режим просто врет относительно подобных визитов, представляя их как поддержку со стороны европейских партнеров», – сказал Денисов.

Он не считает, что визит Штайнмайера как-то повлияет на ситуацию на Донбассе.

«Я не вижу каких-то возможностей для радикального изменения ситуации, изменения позиции Украины. Тем более, что президент в Германии – это не первое лицо. Штайнмайер привезет для Порошенко очередные инициативы, но я сомневаюсь, что это повлияет на ситуацию на Донбассе», – сказал Денисов.