Порошенко пропихнул в армию бракованные миномёты

15.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Звонок из аппарата президента Украины Петра Порошенко заставил комиссию принять на вооружение в ВСУ партию некачественных миномётов, произведённых концерном «Укроборонпром».

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для реабилитации и с целью попытки отмыться от грязи с оборонкой, а также повышения рейтинга среди военнослужащих ВСУ как единственной надежде на пути к победе на запланированных 31 марта выборах, действующий президент Украины Пётр Порошенко 20 марта на военном аэродроме «Староконстантинов» Хмельницкой области планирует устроить предвыборное показательное шоу по отправке в соединения и части карательной операции новых 82-мм миномётов, разработанных подчиненным ему концерном «Укроборонпром», – рассказал Михаил Филипоненко.

Однако он отметил, что коррупция, поглотившая «Укроборонпром», приводит к потере качества производимого вооружения, которое в свою очередь является причиной увеличения гибели украинских военнослужащих.

Полковник рассказал, что запланирована передача 18 минометов в подразделения 30-й механизированной бригады ВСУ, 13 единиц отправится в 54-ю бригаду, по 24 миномета получат подразделения 10-й горно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад.

«По нашей информации, представители военной комиссии министерства обороны Украины отказались подписывать приемный акт данной партии миномётов вследствие отклонения от ГОСТа наспех сконструированного оружия. Но последовавший звонок из аппарата президента всё же заставил несговорчивых военных принять это вооружение», – добавил в заключении Филипоненко.