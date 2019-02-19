Порошенко проштудировал и ужаснулся от программ своих соперников

19.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Президент Украины Петр Порошенко использовал сегодняшнее заседание Рады, посвященное «годовщине российской агрессии», как элемент собственной предвыборной кампании, основной идеей фикс которой является вступление в ЕС и НАТО

«Многие зрадофилы бегают по телеэфирам и говорят, что Украину никогда не примут в ЕС и она не будет членом НАТО. Друзья мои, объявляю: и примут, и будет. Никто, ничто и никогда не вернет нас в кандалы Москвы. Сейчас популярна фраза, что точка Рубикона пройдена. Она никогда не будет пройдена. Мы всегда должны бороться за наш цивилизационный выбор. Мы должны всегда быть наготове, чтобы Украина не вернулась в статус колонии», – сказал Порошенко (Рубикон — река на Апеннинском полуострове, которую пересек Юлий Цезарь перед взятием Рима).

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Порошенко признался, что проштудировал программы всех 44 кандидатов в президенты и не нашел там тезиса о вступлении в ЕС и НАТО.

«Есть еще пятая колонна, которая под диктовку Кремля снова вытянула на свет Божий и вписала в свою программу печально известную внеблоковость, которая уже стоила нам Крыма и части Донбасса», – сказал Порошенко.

Он пообещал «не позднее 2025 года подать заявку на вступление в ЕС и получить план действий по вступлению в НАТО».

В заключении Порошенко устроил показуху, подписав прямо на трибуне парламента закон о внесении в конституцию Украины статьи про закрепление курса в ЕС и НАТО.