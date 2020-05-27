27.05.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Компромат, Политика, Скандал, Украина
Просмотров:

Порошенко прослушивали долгое время – эксперт


Телефонные разговоры прежнего президента Украины Петра Порошенко длительное время записывали.

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал директор Украинского института политики Руслан Бортник, давая оценку преданным огласке записям разговоров Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена, где американский чиновник шантажом добивается от главы Украины поставленных Вашингтоном задач, в том числе кадрового характера.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В возбуждении на Украине уголовного дела по переговорам Порошенко и Байдена эксперт видит «умысел или попытку сыграть на опережение».

«В какой-то мере подыграть Трампу – хотя бы чуть-чуть. И оказать давление на самого Порошенко – все понимают, что бывшего президента «писали» долго. Как минимум год. И обнародована только крупица записей», – считает политолог.

Он отмечает, что есть много версий относительно того, кто записал Порошенко.

«Есть даже версия, что Петр Алексеевич сам писал. Есть версия про спецслужбы ряда государств. В том числе, не дружественных. Но наверняка сейчас не знает никто», – говорит Бортник.

При этом эксперт не уверен, что это дело будет всерьез расследоваться.

«В какой-то момент может возникнуть предположение, что запись фальшивая — ну и дальше начнется… А раз запись фальшивка — то и прослушки не было», – сказал эксперт.

Читайте по теме: В Киеве обнародован убойный компромат на Байдена.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть