Порошенко прослушивали долгое время – эксперт

27.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Телефонные разговоры прежнего президента Украины Петра Порошенко длительное время записывали.

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал директор Украинского института политики Руслан Бортник, давая оценку преданным огласке записям разговоров Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена, где американский чиновник шантажом добивается от главы Украины поставленных Вашингтоном задач, в том числе кадрового характера.

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В возбуждении на Украине уголовного дела по переговорам Порошенко и Байдена эксперт видит «умысел или попытку сыграть на опережение».

«В какой-то мере подыграть Трампу – хотя бы чуть-чуть. И оказать давление на самого Порошенко – все понимают, что бывшего президента «писали» долго. Как минимум год. И обнародована только крупица записей», – считает политолог.

Он отмечает, что есть много версий относительно того, кто записал Порошенко.

«Есть даже версия, что Петр Алексеевич сам писал. Есть версия про спецслужбы ряда государств. В том числе, не дружественных. Но наверняка сейчас не знает никто», – говорит Бортник.

При этом эксперт не уверен, что это дело будет всерьез расследоваться.

«В какой-то момент может возникнуть предположение, что запись фальшивая — ну и дальше начнется… А раз запись фальшивка — то и прослушки не было», – сказал эксперт.

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