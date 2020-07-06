Порошенко проворачивал гигантские аферы при Зеленском

06.07.2020, Киев, Игорь Петров

Обещания «посадок» старой власти забыты Владимиром Зеленским – вплоть до последнего времени финансовая мафия, сформированная при Петре Порошенко, продолжала проворачивать гигантские аферы на украинском рынке, пользуясь своими людьми в руководстве Нацбанка.

Именно этим объяснялось то, что партия Порошенко в Верховной раде резко выступала против увольнения Якова Смолия с поста главы НБУ – представители старой власти лоббировали интересы финансовых спекулянтов.

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Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Обратите внимание, что было заявление Порошенко, который говорил, что Смолий – очень ценный кадр, что он – против отставки. То есть, что демонстрировал Петр Алексеевич? Он, по сути, говорил, что «мы контролировали Национальный банк, и мы хотим контролировать его дальше».

Кто выигрывал от политики Смолия и Нацбанка? В прошлом году Нацбанк проводил плитку ревальвации гривны. Она росла, курс в начале года был около 28, его довели до 24. при этом ОВГЗ продавали нерезидентам в гривне. Понятно, что при выходе, при обратной конвертации на одном курсе огромный выигрыш. Потому что, когда вы, входя на украинский рынок, продали валюту по 28, а купили ее по 24, то в итоге получилась доходность больше 30% годовых в валюте!

Это самая высокая доходность для финансовых спекулянтов в мире. Нигде больше не было в этот период такой доходности! Поэтому те компании, которые эти размещения осуществляли, они очень много зарабатывали на Украине. Они заработали несколько миллиардов долларов.

И, зарабатывая такие суммы они, конечно, аплодировали нашему Нацбанку. Сейчас они, конечно, не хотят, чтобы Смолий уходил – они боятся потерять вот эти свои фантастические доходы.

Но надо же понимать, что эти доходы спекулянтов были обеспечены за счет украинского бюджета, за счет украинского народа, за счет нашего тотального обнищания», – сказал Виктор Суслов.