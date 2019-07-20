Порошенко провозгласил символом Украины гитлеровского коллаборациониста

20.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Настоящим «символом Украины» является главарь украинских националистов Степан Бандера.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший глава государства посчитал, что недавнее решение суда об отмене переименования Московского проспекта на проспект Бандеры в Киеве – это одно из ярких проявлений «пророссийского реванша».

«Реванш – это когда они стали переименовывать проспекты. Для некоторых это не страшно. Ну, какая разница – был проспект Бандеры, сейчас ему вернули название Московский. И Бандера, и Москва – это символы. Только Бандера – символ украинский, а Москва – символ российский. Как бы кто не пытался дискредитировать эти идеи», – заявил Порошенко.