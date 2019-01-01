Порошенко публично опустили в новогоднюю ночь – в штабе истерика

01.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Считающийся подконтрольным олигарху Игорю Коломойскому комик Владимир Зеленский из коллектива «95 квартал» заявил о выдвижении в президенты Украины. Об этом он заявил в новогоднюю ночь в обращении к зрителям в эфире канала «1+1», принадлежащего Коломойскому.

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Интересно, что речь Зеленского транслировалась вместо новогодних поздравлений Порошенко. Пропагандисты, обслуживающие власть, уже начали раскручивать критический тезис против Зеленского – «если он так поступил с президентом, то что говорить о простых гражданах».

«Так между юмористическими номерами, за кулисами, еще в президенты Украины не выдвигались. Нужно же иметь уважение даже и к своим избирателям… хулиганскими поступками не поднимешь доверие и не станешь президентом. А о том, что 1+1 делало, презирая действующего президента Украины, я помолчу. Не нужно Новый год начинать с пренебрежения… Это же праздник!» – пишет политолог Денис Богуш.

«Новогодняя ночь неуважения к украинцам. В президенты собирается человек, который считает, что Украине не нужно в ЕС и НАТО. На кого это рассчитано? Кто в здравом уме с этим согласен? Кто не при памяти и ещё не заметил войны с РФ? Кому не нужно воевать за свою страну, кто не против сдать ее Путину? Кто мечтает стать героем сериала про идиотов? Кто считает, что два Майдана — всё это зря?» – разразился гневным комментарием меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев.

Беспокойство обслуги Порошенко проявляется неспроста – выдвижение Зеленского путает предвыборные карты, ведь, согласно замерам социологов, его рейтинг сегодня превышает популярность действующего президента.

«Зеленский в президенты – это приговор бело-голубым кандидатам, шах Порошенко и вероятное президентство Тимошенко», – комментирует политолог Руслан Бортник.

Киевский журналист Антон Розенвайн уточнил «ПолитНавигатору», что Зеленский может «сделать» не только Порошенко, но и Юлию Тимошенко.

«Выдвижение Зеленского было настолько предсказуемым, что воспринималось как свершившийся факт. Поэтому Зеленскому пришлось прибегнуть столь экстравагантной манере подачи. Заодно, разумеется, Коломойский таким образом, смог лишний раз потроллить Порошенко.

Зеленский занимает второе место в большинстве кандидатских рейтингов А это означает что его шансы победить на выборах достаточно высоки. Ведь главный конкурент – Юлия Тимошенко, обладая стабильной, но ограниченной поддержкой избирателей не сможет во втором туре рассчитывать на значительное наращивание поддержки.

Зеленский же, являюсь кандидатом протестного голосования, на такую поддержку может вполне рассчитывать и даже делать ставку», – сказал обозреватель.

«В определённой степени, с точки зрения клановой борьбы внутри Украины, Зеленский или Тимошенко – это уже не имеет значения. Оба представляют Днепропетровский управленческий клан. Между тем, разница между кандидатурой Тимошенко и кандидатурой Зеленского заключается, прежде всего, в том что, если Владимир Зеленский является стопроцентной креатурой Игоря Коломойского, то Юлия Тимошенко имеет гораздо большее число потенциальных спонсоров, заинтересованных лиц, с которыми ей придется координировать свою деятельность и решение.

С другой стороны Владимир Зеленский как фигура новая, действующая в образе клоуна, сможет действовать гораздо жестче, чем Юлия Тимошенко. При всём ее авторитарном имидже.

Вот представьте себе: первый день после победы Зеленского. Шоу 95 квартал делает экстренный выпуск. в котором кого-нибудь расстреливают Ну, министра-американку Ульяну Супрун например.

Мы ведь уже видели шоу, в котором депутатам под смех зала отрубают руки – уже, в общем-то, недалеко ушло. И это ведь неспроста было сделано.

А ещё, думаю, что кандидатура Зеленского очень интересна и в Москве и в Вашингтоне. Как технология. В США могут замерять потенциал избирательной кампании демократов: стендап-комик Стивен Колберт или Джон Стюарт против Дональда Трампа. А в случае Москвы – так там просто много симпатизантов 95 квартала. Недаром в эпоху президентства Дмитрия Медведева «95 квартал» играл там из каждого чайника», – напоминает Розенвайн.