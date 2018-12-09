Порошенко пугает Россию новыми санкциями: «Весь мир с нами»

09.12.2018, Львов, Владимир Гладков

Петр Порошенко поблагодарил президента Литвы Далю Грибаускайте за введение санкций против России в связи с событиями в районе Керченского пролива.

Об этом Порошенко сказал в интервью телеканалу «Перший Захидный», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно появилась информация, что Центробанк России готовят к отключению от международной системы SWIFT. Является ли это очередным витком санкций, и чья это инициатива, потому что это действительно очень действенный санкционный рычаг», – спросила президента Украины ведущая.

«Не Центробанк готовят, а среди наших партнёров, в том числе американских, европейских, обговаривается новый «азовский пакет» санкций.

Во-первых, на сегодня есть на 99 процентов готовое решение о продлении санкций – во что Путин не верил ещё месяц назад. Санкции будут продолжены – и связанные с незаконной аннексией Крыма, и связанные с невыполнением Минских соглашений в связи с агрессией на Донбассе», – заявил Порошенко.

«Что касается «азовского пакета» санкций, мы говорим, в том числе и про санкции на национальном уровне. Первой ввела санкции на национальном уровне в связи с агрессией против нашей страны в Азово-черноморском бассейне Литва. Президент Литвы – большой друг Украины – Даля Грибаускайте, которая вчера была с визитом на Украине, после нашей встречи заявила о том, что Литва объявила национальные санкции против тех, кто брал участие в агрессии против Украины. Это не только военные и фсбшники, но и прокуроры, и судьи, и все, кто причастен к тому, чтобы делать эти акты агрессии или юридически преследовать наших ребят», – добавил украинский президент.