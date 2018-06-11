11.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Порошенко пугал японцев российскими танками

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как заманивал во Львов японскую компанию «Фуджикура», которая сейчас открыла производство кабелей и оптоволокна в селе Подрясное.

«Они не хотели, мол, у нас война. Спрашивали, могу ля гарантировать мир. Я спросил, где у них штаб-квартира в Европе. Они сказали, что в Варшаве. Я сказал: мира я гарантировать не могу, но если русские танки будут во Львове, то они будут и в Варшаве», – сказал Порошенко сегодня, выступая перед студентами Академии лидерства.

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При этом он признал, что на Западной Украине больше заводом не строят.

«На Западной Украине не строят больше заводов – нет людей. Часть уехала, а часть не хочет работать за 9 тысяч. Платите 11 – это нормально», – сказал Порошенко.