Порошенко: «Путин брутально шантажирует Запад»

Новости Украины

Если раньше для президента РФ Владимира Путина красной линией было членство Украины в НАТО, то теперь – и присутствие натовцев на территории украинского государства.

Об этом в ходе «Киевского форума по безопасности» заявил экс-президент Украины, а ныне глава «Европейской солидарности» Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо забывать, что угроза вторжения перманентная, и она не прекращалась с 2014 года, она всегда очень высока. И захватить Украину Путин планирует не только прямым военным путём, поскольку в таком случае он точно столкнётся с мощным отпором украинской армии и международным сопротивлением, намного дешевле вариант заполучить Украину через брутальный шантаж Запада. Именно поэтому он так сейчас ищет встречи с Байденом, с европейскими лидерами. Рушит позицию, которую мы сформировали во время моей каденции – «ничего об Украине без Украины». Сегодня этот путь претерпевает сильные удары. Именно поэтому Путин инспирирует беженцев на границах Украины и ЕС, и следующий шаг – на границе Украины и Белоруссии. Именно поэтому Путин повышает градус энергетического давления на Европу. Именно поэтому подписывает указ об экономическом аншлюсе с оккупированной частью украинского Донбасса», – пугал присутствующих экс-президент.

«Путин видит развязку в отказе, чтобы нам отказали в членстве в ЕС и НАТО. Уже сегодня он расширяет российские красные линии. И если раньше говорилось, что нет Украине в НАТО, то сегодня Путин заменил, что нет НАТО на Украине», – подчеркнул Порошенко.