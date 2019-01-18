Порошенко рано списывать со счетов

18.01.2019, Москва, Игорь Петров

Реальный процент поддержки нынешнего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих 31 марта выборах будет выше того, который показывают соцопросы.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует такое понятие, как «стесняющиеся избиратели», они стесняются говорить, за кого они проголосуют. Обычно эти стесняющиеся избиратели потом голосуют за популиста либо представителя оппозиции. В Украине сложилась ситуация, при которой очень много стесняющихся избирателей стесняются сказать, что они будут голосовать за Порошенко. Сегодня поддерживать Порошенко – правило дурного тона. Но я сталкиваюсь с тем, что многие его поддерживают”, – сказал эксперт.

“У Порошенко нет своего Ростова, ему некуда бежать, его не примут на Западе. И поэтому он знает, что ему надо бороться до конца, и он будет бороться до конца. В этом отличие от Януковича и, тем более, от Ющенко. И если сравнивать нынешнюю кампанию с кампанией 2010 года, когда все видели, что у Ющенко 5-6% и его можно списывать, сегодня ни одна «крыса» не сбежала с «корабля» – очень многие в окружении Порошенко делают ставку на него и не виляют хвостом, не ищут пути к отступлению. И это тоже показывает, что его не стоит списывать со счетов”, – подчеркнул политолог.

По его словам, есть много механизмов, которые могут привести Порошенко к второму сроку.