Порошенко рано записывать в проигравшие

09.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Президента Украины Петра Порошенко рано списывать со счетов – он еще может победить во втором туре и остаться на второй срок, используя технологии фальсификации, подкупа и завышения явки.

Об этом в своем блоге пишет экс-спикер СБУ Станислав Речинский, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По словам Речинского, Порошенко рассчитывает прибавить себе голоса за счет украинских гастарбайтеров, которые вернутся на Западную Украину как раз в день выборов, который выпадает на празднование католической Пасхи.

“Цель его проста – максимальное занижение явки избирателей в Центре и на Юго-Востоке. И максимальное повышение явки на Западе. 21 апреля – католическая Пасха и потому заранее штабом Порошенко анонсируется приезд в Западную Украину «заробитчан» порядка 2-3 миллионов человек.

При том, что в процентном соотношении разрыв между кандидатами составляет почти 2 раза, в абсолютных цифрах это 2,7 млн. голосов. В штабе Порошенко предполагают сразу же перекрыть эту разницу голосами приехавших, или якобы приехавших «заробитчан», – пишет Речинский.

Кроме того, по его словам, частично покрыть недостаток голосов Порошенко поможет свой состав избирательных комиссий.

“Результат для Порошенко будет достигаться фальсификациями в День выборов (подвоз, сетки, мобилизация бюджетников и пенсионеров и т.п.), манипуляциями при подсчете голосов в УИК и дальнейшей «корректировкой» на уровне ОИК и ЦИК. Неопытность членов избирательных комиссий от команды Зе и отсутствие квалифицированных наблюдателей может лишь помочь Порошенко подтвердить и легализировать результаты манипуляций на уровне УИК”, – полагает Речинский.