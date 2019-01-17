Порошенко раскалывает украинскую нацию на «чистых» и «нечистых»

17.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Грядущая избирательная кампания на Украине может стать последней для многих киевских политиков, в том числе для действующего украинского президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, на кону президента Порошенко в этой компании стоит “победа или смерть”.

Также парламентарий отметил, что на предстоящих выборах Порошенко может рассчитывать только на оголтелых националистов, потому что никакой другой избиратель его не поддержит.

«И сегодня вся его стратегия сводится к тому, чтобы мобилизовать и консолидировать ту часть избирателя, которая для себя окончательно решила, что она не с Россией. Это такая правая, оголтелая националистическая часть, которая ищет или связывает своё будущее с кандидатом по фамилии Порошенко», – добавил политик.

По его мнению, шанс на победу Порошенко, так как воинствующие националисты – единственная консолидированная сила на Украине.

«Очень трудно сказать, хватит ли ему этого для победы. Но в чём его шанс? В том, что другая часть украинского избирателя – она не консолидирована. Её невозможно взять, как сумму голосов, и положить в копилку какого-то другого кандидата. Такого кандидата у этого избирателя просто нет. Скорее всего, при первом и, тем более, при втором туре, эти голоса могут каким-то образом распылиться.

И вот это тот шанс, в котором видит своё будущее действующий украинский президент. Поэтому сегодня он говорит то, что должен слышать этот избиратель. Он говорит: «Я за то, чтоб военными средствами вернуть на Украину Донбасс», «Я за жёсткое отношение с Москвой, никаких переговоров, война до победного», он раскалывает украинскую нацию на «чистых» и «нечистых» по линии этой автокефалии», – резюмировал он.