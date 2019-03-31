Порошенко, раскрыл, как будет «мочить» Зеленского: Клоун и агент Кремля

31.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Петр Порошенко, занимающий, согласно данным экзит-полов, второе место по итогам состоявшегося сегодня первого тура президентских выборов, завуалированно назвал своего главного оппонента, лидера гонки Владимира Зеленского, «агентом Кремля».

Выступая в пресс-центре своего штаба, Порошенко призвал отказаться от поддержки «удобного Кремлю» кандидата и агитировал голосовать за себя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Наступит 1-е апреля, день смеха. Посмеемся и хватит. Со второго апреля решительно двигаемся вперед, потому что после 1-го апреля, со 2-го апреля, друзья, не до шуток. Потом не насмеемся…

Я прошу осмыслить настоящую ставку на выборах 21-го апреля. Каждый из нас будет давать ответы на важные вопросы – продолжит ли Украина свой путь в Евросоюз и НАТО, или будет сидеть и ждать разрешения Кремля на референдум.

И допустят ли украинцы реванш пророссийских сил. Потому что уже сейчас лучшие актеры Российской Федерации агитируют за одного из кандидатов, удобных кандидатов на выборах президента Украины. Кстати, мы имеем под большим риском в таком случае и выборы в Верховную Раду», – заявил Порошенко.

Он также высмеял дипломатические способности Зеленского, намекнув, что в случае избрания президентом, он будет представлять Украину на международных переговорах.

«Вам решать, кто будет верховным главнокомандующим, кто будет представлять Украину на международных встречах с нашими западными партнерами, и кто будет представлять Украину в разговорах с Москвой… И представлять Россию будет не Максим Галкин и не Евгений Петросян. А так, чтобы вы знали, на всякий случай, представлять Россию будет Путин».

Не забыл Порошенко напомнить и свои дежурные лозунги о «возвращении Крыма и Донбасса»: «Политико-дипломатическим путем, сразу же после 21-го апреля мы начинаем очень важный этап возвращения украинского суверенитета на оккупированные Донбасс и Крым. Через программу восстановления суверенитета на Донбассе и через международную платформу обеспечения возвращения Крыма».