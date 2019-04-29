Порошенко распирает гордость, что его подпись будет стоять рядом с подписью человека со справкой

29.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко поблагодарил главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия за продавливание через парламент одиозного закона о языке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Порошенко заявил на встрече с представителями культурной, общественной и бизнес среды Львовщины, сообщает сайт самого Порошенко.

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«Обычно мы обеспечили квоты для украинского языка, украинской песни, украинской книги, украинской культуры в целом. Но нам точно не хватало закона о языке. И, к сожалению, после того, как был принят закон о языке, Президент, который избран говорил, что он еще подумает – надо подписывать или нет. Но я подчеркиваю, что без Андрея Парубия этот закон точно не был бы проголосован», – сказал он.

«Для меня огромная гордость, что на законе об украинском языке будет стоять подпись Андрея Парубия, который передает закон, и подпись Петра Порошенко, который этот закон подпишет», – отметил Президент Украины.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла скандальный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», за который проголосовали 278 народных депутатов. Закон был раскритикован как в ЕС так и внутри Украины, а нардепы от Оппоблока Вадим Новинский и Александр Вилкул зарегистрировали проекты постановлений, блокирующие поджписание закона и введение его в действие. Если ВР Украины на заседании 15 мая сумеет преодолеть блокирующие постановления, тогда закон уйдет на подпись Парубию и Порошенко, а оппозиция будет обжаловать его в Конституционном суде. Того же самого ожидают от избранного президента Владимира Зеленского и в ЕС.