25.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Порошенко распорядился стянуть вооружения к линии фронта


Украинскому военному командованию поставлена задача резко увеличить количество отечественных ПРК «Стугна» на линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом в обращении, опубликованном на канале Администрации президента Украины, рассказал Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я лично проверил уровень комплектации наших бригад на фронте современными противотанковыми средствами нового поколения «Стугна» и поставил задачу в ближайшее время укомплектованность резко увеличить», – заявил он.

«Подчеркну, что испытания «Стугны», которые были там же проведены, прошли чрезвычайно успешно. Я лично много раз присутствовал на таких испытаниях и не видел ни одного раза, чтобы «Стугна» не поражала цель даже с максимального расстояния», – добавил Порошенко

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