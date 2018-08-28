Порошенко распустил свои грязные ручонки

28.08.2018, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Петр Порошенко, находясь с визитом в Николаеве, проявил грубость по отношению к местному журналисту.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал сотрудник издания “Николаевские вести” Иван Казора, сообщивший, что во время посещения Порошенко предприятия «Заря-Машпроект» попытался поинтересоваться, как у президента обстоят дела с выполнением ранее данных обещаний.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

Журналист напоминает, что Порошенко обещал выделить деньги из личного благотворительного фонда на реконструкцию Соборной площади Николаева, взыскать из государственного бюджета 10 – 15 миллионов гривен на ремонт Центрального стадиона Николаева, а также решить вопрос с ремонтом разбитых трасс государственного значения, которые проходят через Николаев.

“Не успел я задать вопрос, когда мы увидим выполнение этих обещаний, Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке – так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: «Ты выйдешь, я тебе расскажу». В этот момент к нам подошел глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, как верный вассал Петра Порошенко и как будто не губернатор вовсе, а обычный охранник, оттолкнул меня от Петра Алексеевича”, – пишет Казора.

Он уточняет, что мог ожидать такой реакции от кого угодно, но только не от президента, добавив, что после случившегося у него “в принципе больше нет вопросов к Петру Порошенко”.

Инцидент в своем блоге прокомментировал депутат Верховной Рады прошлых созывов Алексей Журавко, отметивший, что Порошенко не любит неудобных вопросов и очень болезненно относится к критике в свой адрес.

“Все, кто его знает, кому «посчастливилось» иметь с ним дела, в один голос утверждают, что убл*док он редкостный , завистливый и жадный. На видео журналист (скорее всего это агент Кремля) задает простой вопрос – что с вашими обещаниями, которые вы давали три месяца назад в Николаеве. Как должен ответить нормальный глава государства?

Попытается сдержанно объяснить – так, мол, работаем не покладая рук и так далее. Ну на худой конец хоть что то пробормотать, чтоб никто ничего не понял.

Но у Пети мозг заплыл жиром, тупее президента Украина еще не видела. Петя не сдерживается, самообладание отсутствует. Хватается своими грязными ручонками за микрофон. […] В общем Петя сам себя и закопает. И о каких выборах он может еще мечтать. Петя, беги пока не поздно”, – советует Журавко.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в Страсбурге мордовороты Порошенко набросились на российскую журналистку