Порошенко рассчитывает пройти в Раду, пугая галичан «вторжением РФ»

06.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

На пятом году «войны с агрессором» у Украины появился повод опасаться наземного вторжения на свою территорию со стороны России.

Об этом в ходе брифинга заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Сергей Лавров заявил о том, что будет защищать не только русскоговорящих на Украине, но и тех, у кого есть российские паспорта. Это следствие того, для чего они начали выдавать эти паспорта. Это абсолютное создание оснований для наземного вторжения на Украину. Я бы к этому относился чрезвычайно внимательно», – заявил Порошенко.

Напомним, согласно майским исследованиям группы «Рейтинг», более 75 % украинцев считают необходимыми прямые переговоры президента Владимира Зеленского с Москвой и готовы поддержать мирное урегулирование на Донбассе. Сам Петр Порошенко, построивший свою предвыборную кампанию на запугивании избирателей Россией с разгромным счетом проиграл выборы. Такими заявлениями, как сегодняшнее, экс-президент рассчитывает консолидировать остатки своего электората и провести свою партию “Европейская солидарность” в новый состав парламента.