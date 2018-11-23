Порошенко рассказал, зачем ему миллиард гривен

23.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Миллиард гривен, который в бюджете на 2019 год предусмотрен на специальный «Фонд президента Украины», потратят на стипендии и гранты для студентов и молодых ученых, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом на встрече со студентами в Киеве заявил Петр Порошенко, сообшает пресс-служба украинского президента.

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«Создан чрезвычайно важный фонд для поддержки образовательных и научных инициатив, которые будут иметь дополнительное государственное финансирование. Что это такое? Там, где есть соглашения с иностранными университетами — поможем со стипендиями тем студентам, которые являются отличниками и уезжают, чтобы учиться за границей, но обязательно вернуться в Украину», — сказал он.

Также, по словам Порошенко, предусмотрят средства для молодых ученых, которые «лишены всякой бюджетной поддержки».

«Будут через абсолютно прозрачную модель выделены гранты», — сказал президент.

Он добавил, что в ближайшее время объявят конкурс на руководителя фонда, «чтобы во главе появился авторитетный, прозрачный человек, который пользуется доверием всего общества».

Порошенко объяснил, что ему нужна помощь молодежи, чтобы «привести страну в ЕС и НАТО».

«А привести ее можно, только когда мы реформируем страну, защитим от популизма, от лжи и политики. На наших с вами плечах лежит огромная ответственность», — подытожил Порошенко.

В проекте бюджета на 2019 год предусмотрено выделение 1 миллиарда гривен на специальный «Фонд президента Украины», из которого будут финансироваться образовательные и научные программы для молодежи. Это уже вызвало шквал обвинений вы адрес Порошенко в непрозрачном использовании средств и коррупции под выборы.