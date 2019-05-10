Порошенко раздает награды, как будто сорвался с цепи

10.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В последние дни пребывания в должности Петр Порошенко с невиданной ранее массовостью раздает государственные награды и ордена своей обслуге, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Как отмечается в указе, обнародованном на сайте президента, награды присуждены “за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм”.

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Так орденом князя Ярослава Мудрого V степени Порошенко наградил министра культуры Евгения Нищука, руководителя главного департамента администрации президента Юрия Онищенко, директора института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины Станислава Довгого.

Орденом “За заслуги” І степени награждены председатель совета объединения украинцев России и Федеральной национальной культурной автономии “Украинцы России”, гражданин РФ Василий Дума и первый заместитель управляющего делами аппарата Верховной Рады Николай Гаман.

Орден “За заслуги” ІІ степени присужден заместителю главы администрации президента Константину Елисееву, первому вице-премьер-министру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, архиепископу, митрополиту, управляющему Тернопольско-Зборовской архиепархии Украинской греко-католической церкви Василию Семенюку.

Советники президента Руслан Демченко, Олег Медведев (спикер штаба Порошенко на выборах – прим. ред.), пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко (пресс-секретарь самого Порошенко – прим. ред.), глава Киевской областной государственной администрации Александр Терещук награждены Орденом “За заслуги” ІІІ степени.

Начальник управления главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, полковник Андрей Саленков награжден орденом Богдана Хмельницького ІІІ степени, а орден княгини Ольги ІІІ степени присужден члену совета волонтеров при Министерстве обороны Украины (Киев) Татьяне Есауловой

Порошенко также присвоил звание “Народный артист” солистке-вокалистке Аурелии Ротару (сестра Софии Ротару – Ред.).

Кроме того, орденом “За заслуги” ІІІ степени глава государства наградил заместителя руководителя главного департамента – руководителя департамента Администрации президента Игоря Лурина, орденом Данила Галицкого – заведующего отдела главного департамента Администрации Николая Антипова и заведующего отдела Администрации Богдана Тыруся.

Кроме этого, Порошенко присвоил звания “Заслуженный экономист Украины” – заместителю руководителя главного департамента Администрации президента Елене Аникеевой, заместителю руководителя главного департамента АП Светлане Липинской и “Заслуженный работник социальной сферы Украины” – главному консультанту приемной президента АП Ирине Божко.

Все они награждены за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Комментируя этот “орденопад” украинский юрист Андрей Портнов отмечает, что “все медали, ордена и генеральские звания, выданные Порошенко после поражения на выборах – это плата за какие-то активные противоправные действия или преступное бездействие, какая-то шкура, нажива, компенсация за незаконные уголовные дела, содержание банд, партнёрство в нелегальном бизнесе, контрабанде или контроле над ресурсами и деньгами”.

“Все, кому в этот период дали блестящий пятачок или погоны – отличный маркер, кого нужно первыми вывернуть наизнанку. Это прямой идентификатор причастности к преступной организации Порошенко и плата за какие-то услуги”, 0 указывает Портнов в своем телеграм-канале.

По его словам, вместе с немедленным арестом имущества Порошенко, следствие должно сразу же получить в суде санкции на анализ всех контактов и коммуникаций награждённых с окружением Порошенко, проанализировать их жизненных путь, доходы, имущество и связи.

“Поверьте, следователей там ждёт оперативная удача, сделки со следствием, быстрые приговоры и выход на главу клана”, – резюмирует Андрей Портнов.