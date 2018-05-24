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Порошенко «разжаловал» Кобзона
Президент Украины Пётр Порошенко лишил певца и политика, уроженца Донбасса Иосифа Кобзона всех украинских государственных наград за неоднократное посещение ДНР и помощь мирному населению
Соответствующий указ опубликован на сайте Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ещё в 2015 году СБУ причислила Кобзона к деятелям культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины, позже певца включили в санкционный список.
Теперь же в отношении Кобзона применены следующие санкции:
1) блокировка активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
2) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
3) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;
4) лишение государственных наград Украины, других форм празднования;
5) другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным Законом.
Такое решение украинского правительства на своём телеграмм-канале прокомментировал донецкий журналист Сергей Макаренко.
«Главной награды эти утырки Кобзона всё равно не лишат – Иосиф Давыдович Герой Донецкой Народной Республики», – написал журналист.
Спасибо!
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