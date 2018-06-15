15.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Порошенко разжигает языковой вопрос – отвлекает от надвигающегося экономического краха

Утвержденная накануне Петром Порошенко программа «по развитию украинского языка» – отвлечение внимания населения от повышения цен на газ.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Zik» высказали политический эксперт Елена Дяченко и директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если нас спросить всех откровенно, является ли этот вопрос неотложным, есть ли бешенные угрозы после 5 лет победы «революции» украинскому языку, и каким образом он будет популяризироваться… Честно говоря, у меня такое впечатление, что этим популизмом прикрывают действующее положение дел, те угрозы экономические, которые нас ждут осенью», – заявила Елена Дяченко.

«Никаких дел мы не увидим по факту. Мы получим газ по 12 тысяч», – констатирует политолог.

Второй гость программы – националист Андрей Ницой также озвучил претензии в адрес Порошенко.

«Все, что мы услышали от президента, это очередная мулька пропагандистская, к сожалению. Хотя указ правильный, текст красивый. Странно, что он гордится тем, что он подписал этот указ на Прикарпатье, а не на Донетчине или Луганщине, или Харькове вместе с Кернесом. Вот, где нужно показывать силу украинского языка», – заявил он.

С гостем не согласился ведущий, который считает, что в Донбассе и Харьковской области знают украинскую мову.

«Нет, вы ошибаетесь. Про это свидетельствует социология, есть такая наука», – ответил ведущему Ницой.