Порошенко решил держаться подальше от экономики

30.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Заявление президента Украины о расторжении «Большого договора» с Россией напрямую связано с его избирательной кампанией.

Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Желание президента остановить действие договора, скорее всего, связано с его избирательной кампанией. Вспомним, что его основные уже объявленные лозунги – это армия, «мова», вера. Там нет никаких тезисов по экономическим направлениям, о повышении уровня жизни населения и так далее. И вот разрыв отношений вполне соответствует избирательным тезисам действующего президента», – заявил Суслов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков заявлял, что связывает заявление о разрыве договора именно с тем, что Порошенко делает ставку на антироссийскую риторику в своей предвыборной кампании.