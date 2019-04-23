Порошенко решил напоследок подзаработать, впарив армии очередное барахло

23.04.2019, Киев, Владимир Гладков

На принадлежащем украинскому президенту Петру Порошенко судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» (до 2017 года «Ленинская кузница» – прим. ред.) произошел торжественный спуск на воду среднего разведывательного корабля для военно-морских сил ВСУ.

Об этом сообщает «Украинский милитарный портал», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если взять историю независимости Украины, не много было таких событий, когда мы спускали на воду мощные бронированные катера, десантные катера, когда мы спускали на воду, то, что мы делаем сегодня – средний разведывательный корабль, которому, в принципе, нет аналогов в Украине по оснащенности, по возможностям выполнять задачи. Это прорыв и это победа, победа каждого, кто работает на этом заводе, победа военно-морских сил, которые получают этот корабль в боевой состав», – заявил в ходе церемонии министр обороны Степан Полторак.

При этом корабль не был создан с нуля, а является лишь переделанным рыболовецким траулером проекта 502 ЕМ «Эгет», ржавый остов которого долгое время стоял невостребованным в доках завода.

Отмечается, что на данный момент не известны точные характеристики корабля и оборудование, которое будет на нем установлено.

В целом функции средних разведывательных кораблей включают в себя перехват каналов связи, телеметрическая и радиотехническая разведка, фиксация перемещения кораблей противника, а также наблюдение за артиллерийскими стрельбами и ракетными пусками.

Примечательно, что в сюжете освещавшего событие президентского «5 канала» не был показал сам момент спуска судна на воду.