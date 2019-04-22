Порошенко решил перед уходом поработать графом Дякулой

22.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня в Киеве пропагандисты Петра Порошенко, получившие в народе прозвище “порохоботов” пришли под президентский офис, чтобы “подякувати” (поблагодарить) пока еще действующего президента за те “достижения”, которых ему якобы удалось достичь за пять лет правления, передает корреспондент ПолитНавигатора.



Акция порохоботов активно пиарилась в соцсетях в группах поддержки действующего президента, а ее трансляция велась на страничке Порошенко в фейсбуке. Также в соцсетях сторонники Порошенко провели флешмоб в его поддержку, прикрепив к своим аватаркам стикер со словом “Дякую” (Благодарю – рус).

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Около полутора тысяч порохоботов с флагами пришли к дверям администрации Порошенко, чтобы выразить ему поддержку и поблагодарить. Выяснилось, что действующий президент считает себя “победителем” и уверен, что впереди его ждут не уголовные дела, а какие то “еще большие победы”.

“Я счастлив и горд сегодняшней встрече на Банковой. Вы являетесь лучшей частью нашей общей команды победителей.И наши главные победы еше впереди”, – сказал Порошенко, обращаясь к порохоботам.

Митинг сторонников Порошенко уже успели прокомментировать его критики. В частности, по мнению юриста и экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова, постановочное фото с Порошенко и его женой, приветствующих порохоботов с балкона администрации свидетельствует о том, что пока еще действующий президент “возомнил себя Муссолини или Папой Римским”.

“Сторонников Порошенко пригласили прийти к зданию его администрации, чтобы поблагодарить за работу, видимо, планируя показать картинку, что их всё-таки много. Мерять сторонников надо по количеству пришедших к следственному изолятору, когда вскроются подробности, в какие именно дни боевых действий на востоке, в капитализации распухал твой панамский офшор”, – считает Портнов.

“Порошенко заявил, что через год собирается опять стать Президентом. Поэтому, только тюрьма. Жёстко и быстро”, – добавил Портнов в своем телеграм-канале.